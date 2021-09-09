Yediemin kendisine emanet edilen araçları satıp borcunu ödedi

Denizli'nin Çardak ilçesinde icralık olan veya evrak eksikliği nedeniyle trafiğe çıkamayan araçlar, polis karakolu bitişiğindeki yediemin otoparkına çekildi. Geçen sürede borçlarını ödeyerek eksikliklerini gideren mal sahipleri, araçlarını geri alabilmek için yediemine geldiklerinde akıllara durgunluk veren olay ortaya çıktı.

Kapısına kilit vurulan yedieminde muhatap bulamayan araç sahipleri, bitişikteki polis karakoluna müracaat etti.

MAĞDURLARIN İFADELERİ ALINDI

Otoparkta olması gereken araçların çalınmış olabileceğini söyleyen polisler, mağdurların ifadesine başvurdu.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulunan mağdurlar, gerçekleri öğrendiklerinde şoke oldu.

ARAÇLARI TIR'LARA YÜKLEYİP SATMAYA GÖTÜRMÜŞ

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yediemin otoparkı işletmesinin 2 kez el değiştirdiği ve son işletmecinin ise piyasaya olan borçlarını ödeyebilmek için araçları sahiplerinden habersiz bir şekilde TIR'lara yükleyip götürerek sattığı ortaya çıktı.

İŞLETMECİ DE İFADE VERDİ

Savcılık, kapısına kilit vurularak terk edilen yediemin işletmecisinin ifadesini aldı. Kendisine emanet edilen araçları sattığını kabul eden işletmecinin, ifadesinde bu parayla borçlarını ödediğini ve mağdurlara olan borcunu da ödemek istediğini söylediği öğrenildi.



HEM ARACINI SATTI HEM DE OTOPARK PARASI YÜZÜNDEN İCRAYA VERDİ



Mağdurlardan birisi olan Rasim Ayhan, borcunu ödeyerek 1,5 yıl önce çekilen aracını geri almak istedi. Kendisine aracının çalındığı söylenen Ayhan, daha yaşadığı ilk şoku atlatamadan yediemin tarafından otopark ücretini ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı.

HACİZLİ TRAKTÖRÜ ÇALININCA BANKA BU KEZ ARAZİLERİNİ SATIŞA ÇIKARDI



Banka kredisiyle aldığı traktörün taksitlerini ödeyemeyen Engin Yüncü’nün ise traktörü haczedildi.

Bankanın haciz işlemi sonrası yediemin otoparkına çektirdiği traktör ortalıktan kayboldu. Traktörünün çalındığı şokunu atlatamayan Yüncü, bankanın traktörün borcu yüzünden bu kez arazilerini satışa çıkarmasıyla ikinci bir şokla daha karşılaştı.

50’ye yakın aracın çalındığını ancak birçoğunun haberi olmadığını iddia eden Yüncü, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“3,5 yıl önce banka kredisiyle sıfır traktör aldım. Durumum olmadığı için taksitlerini ödeyemedim. Traktörüm elden haciz edildi. Çardak’ta yediemin otoparkına teslim edildi. Traktörümün yediemin otoparkına çekilmesinden 1 yıl sonra ihaleye çıkarılacağı ve orada olmam gerektiği tebliğ edildi. İhaleye gittiğimizde traktörün ihaleye çıkmadığını fark ettik.

Sadece benim traktörüm değil, birçok araç yoktu. Sadece hurda araçlar kalmıştı. Araştırdığımızda yediemin otoparkının devir olduğunu öğrendik. Devir alan kişide bir başkasını devretmiş. Buradaki araçlar kayıp. Traktörüm ortadan kaybolunca bu sefer banka arazilerimi icraya çıkardı. Şu ana kadar 50’ye yakın aracın ortadan kaybolduğunu öğrendik. Aracının kaybolduğunu bilen çok az kişi var, birçoğunun durumdan haberi yok.”