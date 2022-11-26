Yediemin otoparkında patlama: Lastik bomba gibi patladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı üşüyen bir kişinin ısınmak için otoparkta yaktığı kamyon lastiği bomba gibi patladı. Yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yediemin otoparkında patlama: Lastik bomba gibi patladı

Çorlu - yolu üzerindeki bir yediemin otoparkında soğukta üşüyen bir kişinin yaktığı lastik patladı.

Yakıldığı sırada bir anda bomba gibi patlayan lastik çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye , polis ve sağlık birimi sevk edildi.

Olayda herhangi bir yaralı bulunmazken yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lastik yakan kişinin ise, olay yerinden korkup kaçtığı öne sürüldü.

"BOMBA PATLADI SANDIK"

Çevredeki bir esnaf, “Ben işyerimde otururken, şiddetli bir patlama sesi geldi. Sanki bomba patlamış gibi korkuttu, aklımı aldı. Esnaf arkadaşımızın araçları yandığını düşünüp hemen telefona sarıldık, itfaiyeyi aradık” diye konuştu.

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