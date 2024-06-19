Yediemindeki araçların satıldığı iddiasına 6 tutuklama

Mersin'de yediemin otoparkındaki bazı araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yediemindeki araçların satıldığı iddiasına 6 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki otoparkta bulunan araçlardan bazılarının parçalara ayrıldıktan sonra satıldığı belirlendi.

Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde 11 , otomobil ve motosiklet parçaları ile çok sayıda akü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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