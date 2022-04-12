Yediği ceviz soluk borusunu tıkayan 2 yaşındaki Metin öldü

Gaziantep'te, yediği cevizin soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Metin Ufuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 12.04.2022 - 11:38

Yediği ceviz soluk borusunu tıkayan 2 yaşındaki Metin öldü

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'de 2 yaşındaki çocuk soluk borusu tıkanarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Metin Ufuk’un iddiaya göre evde yediği ceviz, soluk borusunu tıkadı.

Nefessiz kalan Metin, durumu fark eden yakınlarının çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Metin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Metin'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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