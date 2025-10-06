Yediği et nefes borusuna kaçtı: 72 yaşındaki adamın kalbi durdu

Edinilen bilgiye göre, geleneksel Hızırşah Hacet Bayramı etkinliğinde ikram edilen etli pilavdan yiyen Sami Ayvaz, bir süre sonra fenalaştı. Çevredekilerin, Ayvaz'ın nefes alamadığını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ayvaz'a uzun süre kalp masajı yaptı.



Müdahale sonucu kalbi yeniden çalışan Ayvaz, ambulansla Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sami Ayvaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.