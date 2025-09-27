Yediği hünnap soluk borusuna kaçtı, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Kocaeli'de yediği hünnap soluk borusuna takılan kişi, çevredekilerin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Karamürsel Balık Hali’nde Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi’nin yediği hünnap soluk borusuna takıldı.
Nefes almakta güçlük çeken Tanrıverdi, durumu yanındaki arkadaşına belirtti.
Yardım etmek için Tanrıverdi’nin sırtına vuran arkadaşı ardından uyguladığı Heimlich manevrasıyla, soluk borusuna takılan hünnabı çıkardı.
O anlar güvelik kamerası tarafından kaydedildi.
