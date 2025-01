Yediği kumpir sonu mu oldu? Otopsi raporu bekleniyor

İzmir'de kumpirden zehirlenerek öldüğü iddia edilen kadının ailesi otopsi sonucunu bekliyor.

Buca ilçesinde yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğluyla, 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi.

Aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü.

Ertesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Murat Polat, olaydan 2 gün sonra evde dinlenen annesi Servet Polat'ı tuvalette hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polise kumpir yedikten sonra iki kez hastaneye gittiklerini anlatan aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi oldu.

Aynı işletmeden yedikleri kumpir nedeniyle rahatsızlandıklarını iddia eden ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişi de emniyete giderek işletme sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce iş yerindeki ürünlerden numune alındı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Servet Polat, Buca'da toprağa verilirken, konunun detaylıca araştırılmasını isteyen aile üyeleri, annelerinin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı detaylı otopsi sonucuna göre hukuki mücadele başlatacak.

"ARKADAŞLARIM DA ZEHİRLENMİŞLER"

Bahar Zeyrek, annelerinin hipertansiyon ve şeker hastası olduğunu, daha önce de aynı işletmede yemek yediklerini söyledi.

Yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını vurgulayan Zeyrek, "Arkadaşlarım da orada kumpir yemişler, onlar da zehirlenmişler. Bizim yediğimiz kumpirde havuç tarator, tavuk, sosisli bir meze vardı.

"ANNE YİYEMİYORSAN BIRAK ARTIK YEME DEDİM AMA..."



Annem yerken, 'Bahar benim midem çok bulanıyor' dedi. Anne yiyemiyorsan bırak artık yeme dedim ama yemişti. Oğlum da pizza istemişti. Pizza gelene kadar oğlum da kumpir yedi. Oğlum hala ishal. Ağrısı hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Zeyrek, iş yerinin kusurlu olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:

"Annemin vefat ettiği gün polisler eve geldi. Polis ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletmeden numune alındığını, otopsi ile beraber her şeyin ortaya çıkacağını söylediler. Şu an annemin otopsi sonucunu bekliyoruz. Otopsi sonucu çıktıktan sonra mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şu an o işletme kapatıldı. Sorumlular bunun hesabını verecek."