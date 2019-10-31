Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha öldü

Kayseri'de, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden 4 yaşındaki Saliha Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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DHA 31.10.2019 - 06:06

Olay, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan 4 yaşındaki Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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