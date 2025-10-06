Yediği tavuk hastanelik etti

Tokat'ta tavuk bir kişiyi hastanelik etti.

Olay, Yeşilırmak Mahallesi'ndeki Bosna Caddesi 6. Sokak'ta bulunan Yüksel İş Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, evinde tavuk yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 70 yaşındaki Mehmet Eryılmaz için komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Eryılmaz, kontrol amacıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.