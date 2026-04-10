Yediği tokat sonrası arkadaşını öldürdü

Avcılar'da Merkez Mahallesi Marmara Caddesi’nde bulunan bir araç kiralama şirketinde gece saatlerinde cinayet meydana geldi.

Mustafa Arancı, arkadaşı Sercan Ş.’yi iş yerindeki büroda misafir ettikten sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Arancı, yanlarında bulunan başka bir kişiye yüksek sesle konuşan Sercan Ş.’ye tokat attı.

TABANCAYLA DÖNDÜ

Tokadın ardından iş yerinden ayrılan Sercan Ş., kısa süre sonra elinde tabancayla geri döndü. Şüpheli, peş peşe ateş ederek Mustafa Arancı’yı sağ bacağından iki kez vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arancı’yı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kamera görüntülerini inceleyen polis, Sercan Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliye silah temin ettikleri belirlenen O.G. (37) ile F.Ö. (40) de yakalanarak gözaltına alındı.

"AMACIM KORKUTMAKTI"

Zanlı, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. “Birlikte oturuyorduk. Tartışma çıktı. Yüksek sesle konuşunca bana kızarak tokat attı. Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremedim. Dışarı çıkıp bir arkadaşımdan silah aldım ve geri geldim. Ayağına doğru ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Yaraladığımı düşünüp kaçtım, öldüğünü sonradan öğrendim." dedi.