Yediği tostun parasını ödemedi, dükkana taş ve sopalarla saldırdı

Antalya’da yediği tostun parasını ödemeyi reddedip dükkana taş ve sopalarla saldıran M.İ.E., kendisine engel olmaya çalışan müşteriler ve yoldan geçenler tarafından dövüldü. Alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 14.04.2022 - 17:37

Yediği tostun parasını ödemedi, dükkana taş ve sopalarla saldırdı

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'da bir kişi, yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopalarla saldırdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., tostçu dükkanında tost yedikten sonra ücretini ödemeden ayrılmak istedi.

İşletme sahibi M.İ.E.'den tostun parasını isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başladı.

Müşteriler bu sırada dükkan önünden geçenler M.İ.E.’ye engel olmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında M.İ.E. saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla M.İ.E. hastaneye kaldırıldı.

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