Yedigöller Milli Parkı yolu kar nedeniyle kapatıldı

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na ulaşım bölgedeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yedigöller’e ulaşım Mengen güzergahından sağlanıyor.

Yedigöller Milli Parkı yolu kar nedeniyle kapatıldı

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’dan Yedigöller Milli Parkı’na ulaşımın sağlandığı karayolu, ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta, yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Yedigöller Milli Parkı yolu kar nedeniyle kapatıldı - 1 Tabelalarla Yedigöller'e ulaşımın Mengen güzergâhından sağlandığı bildirildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle Valilikçe alınan karar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’dan milli parka ulaşılan yolu molozla kapattı.

Yedigöller’e gitmek isteyenler, yol kenarlarına konulan tabelalarla uyarılıyor. Tabelalarda Yedigöller’e ulaşımın Mengen güzergahından sağlandığı belirtiliyor.

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