Yedigöller Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı

Bolu’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Yedigöller Milli Parkı’na hafta sonu tatilinde tatilciler akın etti.

Özellikle sonbaharda muhteşem bir görüntüye bürünen Yedigöller Milli Parkı’nda sarı, kırmızı ve turuncu renginin tüm tonları ortaya çıktı. Ziyaretçilerin bol bol fotoğraf çekindiği milli parkta kartpostallık görüntüler kaydedildi.

"FOTOĞRAFLARDA GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA GÜZEL"

Arkadaşlarıyla birlikte Yedigöller’e gelen Orçun Olgun, "Fotoğraflardan gördüğümden daha güzeldi. Yüz yüze görmek daha güzeldi. Buranın doğası havası gerçekten çok güzel. İlk kez görüyorum ve çok beğendim" dedi.