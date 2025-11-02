Yedigöller'de kontrolden çıkan minibüs devrildi
Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı. Toprak zemine çarpan araç, kazada yan yattı.
Bolu'da kontrolden çıkan minibüs devrildi.
Ankara'dan Yedigöller Milli Parkı'na bir grup vatandaşı getiren 81 AEV 270 plakalı minibüs, müsait bir alanda yolcuları indirdi.
Trafik yoğunluğundan dolayı yolcuların yürüyerek devam ettiği güzergahta minibüs, şoförün kontrolünden çıkarak toprak zemine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle içerisinde yolcu bulunmayan minibüs devrildi.
Kazada yaralanan olmadı.
