Yedi ilde eğitime bir gün ara verildi | 14 Nisan'da okulların tatil edildiği iller

Kastamonu’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Daday, Ağlı, Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Muş Valiliği, üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ile anaokulu ve kreşe çocuğu giden kadın personelin de idari izinli sayılacak.



Karabük Valiliği de devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.



Bartın’ın Ulus ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.



Çorum’un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar öğleden sonra tatil edildi. Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.



Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle il merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.