Aydın'ın Nazilli ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan çiftten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Yedikleri mantar yaşlı çifti ayırdı
Foto: Arşiv

Kavacık Mahallesi'nde yaşayan ve ormandan topladıkları mantarları yiyen Ertuğrul Salman (62) ile eşi Zeynur Salman (54) bir süre sonra fenalaştı.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ertuğrul Salman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeynur Salman ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ertuğrul Salman'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

