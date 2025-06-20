Yedikule'ye operasyonda yeni gelişme: Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler

Şüphelilerin, hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle bıçak parası talep ettiği iddia ediliyor.

İstanbul'daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşen bıçak parası soruşturmasında bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaklaşık 50 kişinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda zanlıların bağış adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

BAĞIŞ ADI ALTINDA PARA TOPLADILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilere yönelik beş ay fiziki ve teknik takibi sonucu İstanbul'daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlenmişti.

Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına almıştı.