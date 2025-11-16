Yedisi kırmızı bültenle aranan 10 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan yedi suçlu ile ulusal seviyede aranan üç suçlu, Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle aranan yedi suçlu ile ulusal seviyede aranan üç suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö.'nün Almanya'dan, Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

ALMANYA'DAN DÖRT SUÇLU İADE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, Almanya'dan Türkiye'ye getirilen bir diğer zanlıların uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kırmızı bültenle aranan S.B. ve E.G. olduğu bilgisini veren Yerlikaya, taksirle adam öldürme suçundan aranan R.D.'nin de bu ülkeden iadesinin sağlandığını açıkladı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan T.Ö.A.'nın Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, aynı ülkeden iadesi sağlanan D.Ö.'nün ise uyuşturucu suçlamasıyla arandığını kaydetti.

Fas'tan iade edilen Y.A. isimli suçlunun terör örgütüne üye olma suçundan arandığı bilgisini veren Yerlikaya, ulusal seviyede aranan E.F.'nin ise dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlamasıyla arandığını bildirdi.

Yerlikaya, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından aranan A.Ç. isimli kişinin ise Kuzey Makedonya'dan getirildiğini söyledi.

N.Ş. isimli kişi ise sahtecilik suçundan arandığı sırada Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye getirildi.