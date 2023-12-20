Yedisu Fayı'nda risk artıyor | "250 yıldır kırılmayan fayda enerji birikmiş durumda"

Haber: Ahmet Örsoğlu

Gümüşhane'de kısa süre önce meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem dikkatleri yeniden Bingöl Yedisu Fayı'na çekti.

250 yıldır suskun olan ve deprem riskinin arttığı Yedisu Fayı'nı uzmanlar Türkiye'nin en riskli faylarından biri olarak kabul ediyor.

Uzmanlar, Bingöl'ün çevresindeki şehirlerin yapı stoklarının yenilenmesi gerektiğini aksi halde Yedisu depreminin yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.



Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, fayın en son 1784 yılında kırıldığını ve bu fayın enerjisini tamamlayıp biriktirdiğine dikkat çekti.

"EN TEHLİKELİ FAY"



Yedisu Fayı'nın Türkiye'nin en tehlikeleri faylarından biri olduğunun altını çizen Pampal, "Zaten tehlikeliydi. Kahramanmaraş depremlerinden sonra daha da tehlikeli hale geldi." dedi.



Yedisu Fayı'nın Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli gibi bir çok ile yakın olduğunu belirten Pampal, "Yedisu Fayı kırılırsa 7-7,5 büyüklüğünde deprem üretme riski var." diye konuştu.



Fayın kırılması durumunda Karadeniz'in etkileneceğinin de altını çizen Pampal, "Kuzey Anadolu Fayı gibi levha sınırı 1000 km boyu olan fayın 50 km'lik uzaklıktaki yere, Türkiye'nin en güvenli yerleşimi derseniz yanlış olur. Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Rize'yi rehavete sürüklersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

