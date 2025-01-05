Yediuyur yavrusu koruma altına alındı
Erzurum'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yediuyur yavrusu koruma altına alındı.
Bitkin halde yediuyur yavrusu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.
DKMP ekipleri tarafından teslim alınan yediuyur yavrusu koruma altına alındı.
DKMP tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak’ın şefkatli ellerinde şırınga yardımıyla sütle beslenen beslenen yediuyur yavrusunun, sağlığına kavuşup erişkin döneme geldikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.
YEDİUYUR HAYVANI NEDİR?
Yediuyur (Gliridae ailesine ait bir hayvan), genellikle gececi ve ağaçlarda yaşayan küçük, kemirici bir memelidir. Yediuyurlar, özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde bulunur. Fiziksel olarak sıçan ya da fareye benzeyen bu hayvan, ılıman iklimleri tercih eder ve çoğunlukla ağaçlarda yuva yapar.
Yediuyurun en dikkat çekici özelliği, kış uykusuna yatmasıdır. Adı da buradan gelir; bu hayvanlar, kış aylarında uzun süre uyurlar ve bu dönemde vücut ısısını düşürerek enerji tasarrufu yaparlar. Yediuyur, kış uykusu sırasında neredeyse tamamen hareketsiz kalır ve bunun süresi, bulunduğu iklim koşullarına göre değişebilir.
Yediuyurlar, meyve, tohum ve küçük böceklerle beslenirler. Gece aktif olan bu hayvanlar, gündüzleri yuvalarında dinlenirler.
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