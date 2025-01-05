Yediuyur yavrusu koruma altına alındı

YEDİUYUR HAYVANI NEDİR?

Yediuyur (Gliridae ailesine ait bir hayvan), genellikle gececi ve ağaçlarda yaşayan küçük, kemirici bir memelidir. Yediuyurlar, özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde bulunur. Fiziksel olarak sıçan ya da fareye benzeyen bu hayvan, ılıman iklimleri tercih eder ve çoğunlukla ağaçlarda yuva yapar.



Yediuyurun en dikkat çekici özelliği, kış uykusuna yatmasıdır. Adı da buradan gelir; bu hayvanlar, kış aylarında uzun süre uyurlar ve bu dönemde vücut ısısını düşürerek enerji tasarrufu yaparlar. Yediuyur, kış uykusu sırasında neredeyse tamamen hareketsiz kalır ve bunun süresi, bulunduğu iklim koşullarına göre değişebilir.



Yediuyurlar, meyve, tohum ve küçük böceklerle beslenirler. Gece aktif olan bu hayvanlar, gündüzleri yuvalarında dinlenirler.

