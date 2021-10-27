Yeğene cinsel saldırı sanığına tutuklama yok

Mardin'de yeğenine cinsel saldırı ile suçlanan zanlı hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.



Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., iddiaya göre geçen yıl İsviçre'den tatil için Mardin'e gelen yeğeni Z.Ç.'ye 2 gün boyunca cinsel istismarda bulundu.

Z.Ç. yaşadıklarını ablasına anlatıp karakola giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Eylül 2020'de yeniden gözaltına alınan Osman Ç. bu kez tutuklandı.



SAVCININ TALEBİNE RAĞMEN



Osman Ç. hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise kamuoyunda tepki çekti.



SANIK DA AVUKATI DA KATILMADI



Osman Ç.'nin yargılanmasına Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen sanık Osman Ç., duruşmaya gelmedi. Avukatı da mazeret bildirerek duruşmaya kaltılmadı.



SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.



'YAKALAMA KARARI ÇIKARTILSIN' TALEBİ



Mütalaaya dair savunmalarına geçilen Z.Ç.'nin avukatları da sanığın tutuklanması yönünde karar verilmesini istedi. Mağdur avukatlarından Ramazan Tekin, sanık Osman Ç.'nin 2 celsedir duruşmaya katılmadığını ve kaçak statüsüne alınarak yakalanmasını talep etti. Avukat Dilan Koç ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesi ve istismardan tutuklanması yönünde savunma yaptı. Fakat avukatların talepleri mahkeme tarafından reddedildi.



EK SÜRE İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, 'tutuklamayı gerektirecek yeni bir delilin olmaması, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma şüphesinin olmaması' gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme ayrıca sanık ve şikayetçi avukatlarının savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı, 22 Aralık'a erteledi.

