Yeğenini kurtarmak isterken can verdi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan amca boğularak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak isteyen amca, yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine yaşandı. Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışan 29 yaşındaki amca Nazif Canbolat, suya atladı.
Akıntının etkisiyle sürüklenen Canbolat ile yeğeninin yardımına çevredekiler koştu.
Amca suya gömülürken yeğeni ise çıkarıldı.
Olay yerine giden sualtı dalgıç polisler, yaptıkları arama sonucu Canbolat'ın cesedine ulaştı.
Sudan çıkartılan ceset, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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