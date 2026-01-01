Yeğenini yaraladı, kazayla kendini vurdu

Kırıkkale’de yeni yılın ilk saatlerinde akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı.

Olay, gece yarısı Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile K.D. (22) ve S.C. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. A.İ., tabancayla yeğeni Y.İ. vurdu. A.İ. daha sonra silahla kazara kendini vururken, kavgada K.D. de sopayla başından yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan A.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.İ.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.