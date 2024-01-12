Yeğeninin düğününü bastı | Etrafa ateş açtı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeğeninin düğününü basan F.B. isimli kişi, etrafa silahla rastgele ateş açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Yeğeninin düğününü bastı | Etrafa ateş açtı: 3 yaralı

Olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşandı.

F.B. isimli şahıs, iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. salonu kapısından içerideki konuklar üzerine rastgele ateş açan şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B., olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptı. Yaralanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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