Yeğeninin silahıyla intihar etti

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesi Kandilli mevkii Geyikbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş olan yeğeninin evine ziyarete gelen F.C., bir süre sonra yeğeninin beylik silahını alarak başına ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden F.C.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme yaparak delil topladı. İntiharın sebebi soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

F.C.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.