Yeğenlerini barıştırmak isterken kavgada göğsüne tornavida saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Eşref Dinçer Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan Fatih Tolar ve Ahmet Tolar, Mustafa Tolar ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine amca Erol Tolar (40) yeğenlerini ayırmaya çalıştı. Bu sırada Mustafa Tolar'ın savurduğu tornavida, Erol Tolar’ın göğsüne saplandı.



Erol Tolar kanlar içinde yere yığılırken, iki kuzenini de yaralayan Mustafa Tolar kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Erol Tolar müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Zanlı Mustafa Tolar, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.