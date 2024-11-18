Yeliz öğretmen ve kızından acı haber

Bilecik ’te meydana gelen trafik kazasında öğretmen anne ile kızı yaşamını yitirdi. Kaza, dün İnegöl-Bozüyük karayolu Muratdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kemak K.’nin (61) kullandığı taksi ile Raşit Efe yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Raşit Efe, eşi Yeliz Efe ve kızları Ela Efe araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Raşit ve Yeliz Efe çifti ile kızları, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralılardan Yeliz Efe ile kızı Ela Efe, kurtarılamadı.



Bursa’da özel bir okulda kimya öğretmeni olan Yeliz Efe ile kızı Ela Efe’nin cenazeleri Eskişehir’de toprağa verilecek.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.