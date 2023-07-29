Antalya Kemer'de 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarparak ölümüne neden olan sürücüye 12 bin 100 lira ceza verildi.

Kaza, geçen yıl 28 Mayıs’ta Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Nagnalo yönetimindeki otomobil, bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı.



Kazada ağır yaralanan Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Nagnalo, 27 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Mustafa Nagnalo hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Nagnalo, basit taksirle ölüme neden olma suçundan takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Bu ceza da 12 bin 100 liraya çevrildi. Gerekçeli kararda, cezanın 24 ay eşit taksitle tahsil edilebileceği belirtildi.



"KAZA DEĞİL CİNAYET"



Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün ailesi, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini açıkladı. Olay için "Ara sokakta işlenen bir cinayet." ifadesini kullanan Baba Mert Demirsöz, "9 yaşında bir çocuk öldürüldü. Bu cinayet gibi bir kaza. Kaza olarak nitelendiremiyorum bile." dedi.

Çocuk parkının olduğu alanda tümsek işareti ve parçalanmış hız kesme tümsekleri olduğunu söyleyen Demirsöz, Kemer Belediyesi'nin de olay sonrası bir şey yapmadığını dile getirdi.

Demirsöz, "Son bilirkişi raporunda açıkça belirtildiği üzere çocuğa ters şeritte çarpılıyor. Bilirkişi raporu en az 60-80 kilometre arasında bir süratle orada çarpmanın gerçekleştiğini söylüyor." diye konuştu.