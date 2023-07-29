Antalya Kemer'de 9 yaşındaki Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarparak ölümüne neden olan sürücüye 12 bin 100 lira ceza verildi.
Kaza, geçen yıl 28 Mayıs’ta Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Nagnalo yönetimindeki otomobil, bisikletli Yelkan Göktuğ Demirsöz'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demirsöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Nagnalo, 27 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ
Mustafa Nagnalo hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık Mustafa Nagnalo, basit taksirle ölüme neden olma suçundan takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Bu ceza da 12 bin 100 liraya çevrildi. Gerekçeli kararda, cezanın 24 ay eşit taksitle tahsil edilebileceği belirtildi.
"KAZA DEĞİL CİNAYET"
Yelkan Göktuğ Demirsöz'ün ailesi, karara Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini açıkladı. Olay için "Ara sokakta işlenen bir cinayet." ifadesini kullanan Baba Mert Demirsöz, "9 yaşında bir çocuk öldürüldü. Bu cinayet gibi bir kaza. Kaza olarak nitelendiremiyorum bile." dedi.
Çocuk parkının olduğu alanda tümsek işareti ve parçalanmış hız kesme tümsekleri olduğunu söyleyen Demirsöz, Kemer Belediyesi'nin de olay sonrası bir şey yapmadığını dile getirdi.
Demirsöz, "Son bilirkişi raporunda açıkça belirtildiği üzere çocuğa ters şeritte çarpılıyor. Bilirkişi raporu en az 60-80 kilometre arasında bir süratle orada çarpmanın gerçekleştiğini söylüyor." diye konuştu.
"BEDELİ BU DEĞİL"
Asfaltta fren izi de olmadığın söyleyen Demirsöz, şöyle devam etti:
"Şoförün 'onu görmedim' deme şansı yok. Son derece geniş görüş açılı bir yol. Temyize gidip hakkımızı arayacağız. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. 9 yaşında bir çocuğun ara sokakta çocuk parkı önünde katledilmesinin bedeli bu değil."
"ÇOCUĞUMUZUN KANI DA CANI DA SATILIK DEĞİL"
Sanık Mustafa Nagnalo'nun ve yakınlarının kendileriyle iletişime geçmeye çalıştığını aktaran Mert Demirsöz, “Çeşitli siyasiler araya girip aramaya çalıştı. Biz bu konuda kesin tavrımızı koyduk. Çocuğumuzun kanı da canı da satılık değil. Adalet istiyoruz. İlgili şahsın akrabaları çeşitli yerlerde çalışıyor. Oradaki nüfuzlarını kullanarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan ceza almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"YELKAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ"
Anne Nebahat Demirsöz, verilen karara üzüldüklerini belirtti. Demirsöz, “Oğlumuz gitti. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir de verilen cezanın bu şekilde olması bizi gerçekten yıprattı. Bunun değişmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
"Change.org'da kampanya başlattık. 17 bin civarında imza topladık." diyen acılı anne, "Tabii sesimizi duyurabilmek için yeterli bir sayı değil. Bunun daha da çoğalması için uğraşıyoruz. 'Yelkan için adalet istiyoruz' diyerek kampanyamız başladı. Desteklerlerse çok sevinirim." ifadelerini kullandı.
RAPORDA YELKAN ASLİ KUSURLU
Ailenin avukatı Pınar Toğaç Bulut da sanık Mustafa Nagnalo'nun kaza sırasında 20-30 kilometre hızda olduğunu ve telefonla ilgilenmediğini söylediğini aktardı. Bu hızla giden bir aracın çocuğu 8 metre sürüklemesinin mümkün olmadığını kaydeden Bulut, "Burada hız ve trafik kurallarına aleni aykırı bir durum var. Başından beri raporlarda sıkıntı olduğunu söyledik. Adli tıptan gelen raporda çocuğun yaşı gereği davranışlarında uyumlu bulup asli kusurlu buldu." diye konuştu.
Bilirkişi değişikliği taleplerinin de redddedildiğini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:
"Hakime Hanım 'Takdir yetkisi bizdedir' dedi. Akabinde sanık 'Telefonla ilgilenmedim' dedi, arama kayıtları, yazışmalar GSM şirketinden istenilsin dedik. O da yapılmadı. Taleplerimizin hiçbirinin üzerinde durulmadı. Fren izi yok, 8 metre sürüklenip aracın altında parçalanmış bir çocuk var. Taleplerimiz değerlendirilmedi. Hakim kendi yetkisini kullanarak komik bir cezayla en sonunda 12 bin 100 lira ceza vererek davayı kapattı. Ehliyete tedbir dahi konulmadı. Bu dosyada ne oldu bilmiyoruz. Hakim kendi çocuğu bu kazada ölmüş gibi düşünseydi, kanunu olduğu gibi uygulasaydı bu sonuç olmayacaktı."
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