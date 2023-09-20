Yelkenkanatlar çarpıştı: 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, iki yelkenkanadın havada çarpıştığı kazada pilotlardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Yelkenkanatlar çarpıştı: 1 pilot öldü, 1 pilot yaralı
Yaşamını yitiren pilot Tolga Kandilli

'de Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Tesisleri'nde Yelkenkanat Tekamül Eğitimi'ndeki Tolga Kandilli (52) ve M.D'nin kullandığı iki yelkenkanat, uçuş sırasında henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hasar alıp düşen yelkenkanadı kullanan Tolga Kandilli, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer pilot M.D'nin kullandığı yelkenkanat ise İnönü Eğitim Merkezi'ne indi. M.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye kaldırıldı.

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