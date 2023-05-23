Yelkenli teknede 96 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yelkenli ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 96 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı yakalandı. Türk vatandaşları için adli süreç başlatılırken kaçak göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yelkenli teknede 96 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 21 Mayıs'ta saat 09.00'da Bodrum açıklarında yelkenli içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi.

Bölgeye hareket eden ekipler, ihbar edilen tekneyi durdurdu.

Yunan adalarına geçmeye çalışan 68 Afganistan, 22 Irak, 5 İran ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 96 kaçak göçmen yakalandı. Teknedeki 4 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Bu kişilerin 'yi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlendi. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 Türk vatandaşı için de adli süreç başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...