Yelkenlide 52 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Yelkenlide 52 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran'da Gelibolu açıklarında rotası İtalya olan hareket halindeki yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak olduğu bilgisi sonrası harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları "KB-24" ve "KB-62" ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yelkenli tekne içerisinde 14'ü çocuk toplam 51 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

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