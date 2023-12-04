Yem çadırında şüpheli ölüm (Muhtar başından vurulmuş halde bulundu)

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Şeyhandede Mahallesi muhtarı Yılmaz Koca, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Koca’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yem çadırında şüpheli ölüm (Muhtar başından vurulmuş halde bulundu)

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’da bir muhtar, başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Çermik ilçesi kırsal Şeyhandede Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; muhtar Yılmaz Koca, hayvanlarına yem vermek için evinin yakınındaki yem çadırına gitti.

Muhtarın eve dönmediğini fark eden eşi, çadıra gittiğinde Koca’yı başından vurulmuş halde buldu.

Yem çadırında şüpheli ölüm (Muhtar başından vurulmuş halde bulundu) - 1

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Koca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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