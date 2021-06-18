Yem haznesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, besi çiftliğinde 4 metre derinliğindeki yem haznesine düşen Kenan Ece (4), hayatını kaybetti.



Olay saat 19.00 sıralarında Polatlı Kargalı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait besi çiftiğinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, besi çiftliğinde çalışan Mehmet Ece-Emine Ece çifti, en küçük çocukları Kenan Ece’den (4) bir süre haber alamadı. Durumdan endişelenen çift, çiftliğin içinde arama yaptıktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramada küçük Kenan’ın cansız bedenini 4 metre derinliğindeki yem haznesinde buldu.



Kenan'ın, babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kenan’ın kesin ölüm nedenini belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.

