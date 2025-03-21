Yem karma makinesinde öldü: Cesedi çıkarılmayınca makine vinçle İzmir’e gönderildi

Akşam saatlerinde Köyceğiz Kaşıkçı Mahallesi'nde yaşanan olayda, evli ve bir çocuk babası Fevzi Karakartal, kendisine ait besihanede çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yem karma makinesine sıkıştı.



Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Uzun uğraşlara rağmen hayatını kaybeden Karakartal’ın cansız bedeni makineden çıkartılamadı.



Fevzi Karakartal’ın cesedinin çıkartılması için yem karma makinesi vinçle İzmir’e gönderildi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.