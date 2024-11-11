Yem karma makinesine düşen Bekir'den acı haber
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, saman yerleştirirken yem karma makinesine düşen Bekir Türkmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karacasu ilçesinin kırsal Esençay Mahallesi'nde 20 yaşındaki Bekir Türkmen, saman yerleştirmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Türkmen'in öldüğü belirlendi. Bekir Türkmen'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Ölüm
- Aydın Karacasu