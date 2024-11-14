Yem silosuna düşen işçiden acı haber

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yem dolu siloya düşen işçi öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yem silosuna düşen işçiden acı haber

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çalışan Yalçın Saldamlı (40) dengesini kaybederek yem silosuna düştü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Saldamlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldamlı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

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