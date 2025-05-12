Yem yüklü TIR devrildi: Sakarya-Bilecik Karayolu trafiğe kapandı
Sakarya-Bilecik Karayolu, yem yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Sakarya Adapazarı'ndan Pamukova ilçesindeki bir tavuk çiftliğine yem götüren İ.B.’nin (47) kullandığı TIR, D-650 Karayolu'nda önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra devrildi.
Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada ölen veya yaralanan olmadı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Sakarya-Bilecik yolu ulaşıma kapandı.
Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık iki saat kapalı kalan yol, TIR’ın ve yola yayılan yemin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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