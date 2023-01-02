Yeme-içme sektörünün duayeni, Rasim Özkanca hayatını kaybetti ( Rasim Özkanca kimdir?)

Kimilerine göre gerçek bir lezzet ustası, kimileri göre Türk mutfağının profesörü. Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için ömrü boyunca uğraştı, Osmanlı-Türk yemeklerini harmanlayıp, sunumlarını günümüze uyarladı.

Borsa Lokantası'nın sahibi, yeme-içme sektörünün duayeni Rasim Özkanca 75 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU



Özkanca, bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Rasim Özkanca, 1948'de Trabzon'da dünyaya geldi. Babasını çocuk yaşta kaybetti. Sakız, simit satarak maddi zorluklar içinde okudu.



20 yaşında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Çalışkandı, azimliydi. Yokluklar içinden patronluğa yükseldi. 1979'da trenlerde yemek hizmeti vermeye başladı. 1983'te kapanmak üzere olan tarihi Borsa Lokantası’nı satın aldı.

Özkanca, ''Döner olsun, taş fırında yapılan kuzu tandırlar olsun, hünkarbeğendiler olsun, bize has böyle üzerinde 25 yıl benim çalıştığım yemekler var''

Rasim Özkanca, NATO Zirvesi'nden, IMF-Dünya Bankası toplantılarına, yüzlerce devlet başkanını, bakanı, bürokratı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki restoranında ağırladı. Bir dönemin liderleri, ABD Başkanı George Bush, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İngiltere Başbakanı Tony Blair için yemekler hazırladı, Türk mutfağının en özel lezzetlerini onlar için pişirdi.

Özkanca, ''Karadeniz balıkları dünyada lezzet olarak ötesi olmayan bir balık. Onlar da çok beğendiler. Hatta bir tanesini hiç unutmuyorum, yerinden fırlayıp 'my god' dedi''

Özkanca, Türk mutfağını dar boğazdan çıkarmanın yolunun; iyi yetişmiş, bilgili, aşçıların çoğalmasından geçtiğini düşünüyordu. Yarım asrı aşan kariyeri boyunca yeni ustaların yetişmesine önem verdi.