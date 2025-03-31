Yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki Yusuf Z.'nin yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkarıldı.
Sarmaşık Sokak'taki evlerinde oynayan Yusuf Z., fenalaşınca ailesi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tetkiklerde, yemek borusuna 50 kuruşluk madeni para kaçtığı tespit edilen Yusuf Z., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yusuf Z.'nin yemek borusundaki para, burada yapılan başarılı ameliyatla çıkartıldı.
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