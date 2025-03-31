Yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşındaki Yusuf Z.'nin yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkarıldı.

Yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkarıldı

Sarmaşık Sokak'taki evlerinde oynayan Yusuf Z., fenalaşınca ailesi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tetkiklerde, yemek borusuna 50 kuruşluk madeni para kaçtığı tespit edilen Yusuf Z., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yusuf Z.'nin yemek borusundaki para, burada yapılan başarılı ameliyatla çıkartıldı.

Yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkarıldı - 1
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