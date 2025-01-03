Yemek çekinde yeni dönem

Danıştay'dan yemek çeklerine ilişkin yeni bir karar geldi.



İşçi; yemek kuponu, yemek kartı veya yemek çekini sadece yemek için kullanırsa tutara bakılmaksızın yapılan ödemenin tamamı için işverene prim istisnası uygulanacak.



Market harcaması durumunda ise bu durum farklı işleyecek.



Yemek çeklerinin market harcamalarında kullanılması halinde sadece günlük 158 TL'lik kısım prim kesintisinden istisna tutulacak. Bu tutarı aşan kısımdan prim kesilecek.