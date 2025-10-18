Yemek hazırlarken parmağını blendera kaptırdı

Edinilen bilgilere göre, Batman merkezde yaşayan bir kadın yemek hazırlığı sırasında dikkatsizlik sonucu parmağını çalışan blendere kaptırdı.

Blender parçasının batması sonucu yaralanan kadın, yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu batan parçayı kadının parmağından çıkardı.