Yemek için yaktığı ateş evini küle çevirdi

Muammer Batan’a ait evde E.B. (75) isimli yaşlı kadın evin önünde yemek yapmak için ateş yaktı.



Ateşin yakıldığı alanın yakınında bulunan kuru ot ve çırpılar tutuştu. Alevler kısa sürede eve ve bitişiğindeki dama sıçradı.



Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek ev ve dama yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ev ve dam tamamen yandı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.