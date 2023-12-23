Yemek siparişi götüren motosikletli refüje çarpıp yaşamını yitirdi

Gaziantep’te motosikletiyle yemek siparişi götüren Mehmet Şahir Paksoy isimli genç, dengesini kaybedip refüje çarptı. Paksoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yemek siparişi götüren motosikletli refüje çarpıp yaşamını yitirdi

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’te yemek siparişi götürürken refüje çarpan motosikletli yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryesi izinli olduğu için siparişe kendisi çıkan iş yeri sahibi Mehmet Şakir Paksoy, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ilerlerken, hakimiyeti kaybedip refüje çarptı.

Yemek siparişi götüren motosikletli refüje çarpıp yaşamını yitirdi - 1 Paksoy'un cenazesi yakınlarına teslim edildi

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk ettiği Mehmet Şakir Paksoy, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Paksoy’un cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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