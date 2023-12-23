Yemek siparişi götüren motosikletli refüje çarpıp yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne sevk ettiği Mehmet Şakir Paksoy, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Paksoy’un cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.