Yemek yapmadı diye karısını döverek öldürdü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yemek yapmadığı gerekçesiyle kocası tarafından dövülen kadın yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde, eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen Ummuhan Korkut (25) geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı.
Gözaltına alınan Yunus Korkut ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ummuhan Korkut'un bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.
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