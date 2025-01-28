Yemek yapmadı diye karısını döverek öldürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yemek yapmadığı gerekçesiyle kocası tarafından dövülen kadın yaşamını yitirdi.

Yemek yapmadı diye karısını döverek öldürdü

'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde, eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle dövülen Ummuhan Korkut (25) geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı.

Gözaltına alınan Yunus Korkut ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ummuhan Korkut'un bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

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