Yemek yerken hayatının şokunu yaşadı

Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile bir restorana gitti.

YORGUN MERMİ İLE YARALANDI

Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında acı hissetti. Karacasulu, Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Karacasulu'nun yorgun mermi ile bacağından vurulduğu belirlendi.

Bacağına saplanan mermi çıkartılan Karacasulu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis, silahlı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.