Yemekhanede başladı, sokağa taştı: İstanbul'da inşaat işçileri birbirine girdi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat işçileri arasında kavga çıktı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi'nde yapımı süren bir sitenin şantiyesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çalışanları arasında tartışma çıktı.

