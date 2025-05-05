Yemekhanede başladı, sokağa taştı: İstanbul'da inşaat işçileri birbirine girdi
Gaziosmanpaşa'da bir site inşaatında çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat işçileri arasında kavga çıktı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi'nde yapımı süren bir sitenin şantiyesinde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çalışanları arasında tartışma çıktı.
İşçilerin yemek yediği konteynerde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
İki grubun birbirine taş ve sopalarla saldırdığı kavga büyüyerek sokağa taştı.
Taraflar sokakta birbirlerini kovalarken o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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