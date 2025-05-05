Yemekhanede başladı, sokağa taştı: İstanbul'da inşaat işçileri birbirine girdi

Gaziosmanpaşa'da bir site inşaatında çalışan işçiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Yemekhanede başladı, sokağa taştı: İstanbul'da inşaat işçileri birbirine girdi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat işçileri arasında çıktı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Karlıtepe Mahallesi'nde yapımı süren bir sitenin şantiyesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat çalışanları arasında tartışma çıktı.

Yemekhanede başladı, sokağa taştı: İstanbul'da inşaat işçileri birbirine girdi - 1 Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İşçilerin yemek yediği konteynerde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İki grubun birbirine taş ve sopalarla saldırdığı büyüyerek sokağa taştı.

Taraflar sokakta birbirlerini kovalarken o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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