Yemekhaneye alınmayan öğrencilerin yemeklerini sokakta yediği iddiası

Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu'ndaki öğle arası dinlenme ve beslenme saatinde, öğrencilerin sokakta sağlıksız ve hijyen şartlarına uymayan bir ortamda yemeklerini yemeleri tepki çekti.

İddiaya göre, okul yemekhanesinde çıkan ücretli yemekten faydalanamayan ve sınıflarda da yemek yiyemeyen öğrenciler, okul bahçesi ve çevresindeki sokaklarda yerlere oturarak beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sağlıksız bir ortamda sokaktaki heykel ve duvar başlarında yemeklerini yemek zorunda kalan öğrenciler ve veliler bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

