Yemekte tavuk yiyen 126 işçi zehirlendi

Olay, Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya bir yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk yemeği, 7 fabrikada çalışan işçilere servis edildi.

Yemekten bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti gösteren 126 kişi, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.