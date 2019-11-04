Esenyurt'ta yemekten rahatsızlanan 44 kişi hastaneye kaldırıldı (Ispanaktaki kimyasal mı zehirledi?)

NTV Haber - DHA 04.11.2019 - 03:47
Esenyurt'ta gıda zehirlenmesi geçiren 44 kişi hastanelere başvurdu.
Yapılan tetkiklerde hastaların ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler sebebiyle gıda zehirlenmesi geçirdikleri tespit edildi.
Zehirlenmeye, tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gören ıspanağın yol açmış olabileceği düşünülüyor.
Polis ıspanağın satıldığı marketi tespit etmek için çalışma başlattı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 25 hastanın taburcu olduğunu, 19'nun hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Hastaların hayati tehlikesi bulunmuyor.