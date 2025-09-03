Yemekteyiz programının birincisinden vurgun: 28 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık
İstanbul'da dolandırıcıların yeni yalanı "sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alma" oldu. Bu vaat ile 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan karı koca gözaltına alındı. Kadın şüphelinin geçmiş yıllarda televizyonda bir yemek yarışmasına katılıp birinci olduğu öğrenildi.
İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia etti.
Mağdurlar, konuya ilişkin emniyete başvurdu.
Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle Reyhan Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek "Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu" söylediğini anlattılar.
Mağdurlar ifadelerinin devamında "Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize, hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık." dediler.
28 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRICILIK
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturmada 5 kişinin, şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği belirlendi.
Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli M.S.S. ve birlikte yaşadığı Reyhan Ş. gözaltına alındı.
TELEVİZYONDA YAYINLANAN AŞÇILIK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Reyhan Ş.'nin Yemekteyiz adlı programda birinci olduğu ve lokantası bulunduğu, ayrıca sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi bulunduğu tespit etti.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Dolandırıcılık
- İstanbul