Yemekteyiz programının birincisinden vurgun: 28 milyon 500 bin liralık dolandırıcılık

İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia etti.



Mağdurlar, konuya ilişkin emniyete başvurdu.



Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle Reyhan Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek "Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu" söylediğini anlattılar.



Mağdurlar ifadelerinin devamında "Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize, hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık." dediler.



28 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRICILIK



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.



Soruşturmada 5 kişinin, şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği belirlendi.



Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli M.S.S. ve birlikte yaşadığı Reyhan Ş. gözaltına alındı.